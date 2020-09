Riapertura scuole, c’è una realtà che continua a essere celata: quella degli alunni disabili (Di venerdì 11 settembre 2020) Prima o poi. Prima o poi qualcuno dalle parti del ministero dell’istruzione troverà il coraggio. Prima o poi ci sarà un funzionario, un dirigente o addirittura un sottosegretario che troverà la forza di raccontare una verità nascosta da troppo tempo. Come tutte le verità il rischio è che, immediatamente dopo averla rivelata, qualcuno si sentirà sollevato e, come sempre accade in tali circostanze, molti diranno “io l’avevo detto.” Una volta svelato il mistero qualcuno proverà, per poco – statene pur certi -, a minimizzare e ad avversare il catastrofista di turno. Un po’ di confusione, forse una interrogazione parlamentare e una manifestazione autoconvocata di qualche partito dell’opposizione rappresenterà il corollario dell’annuncio. Si sventolerà ai quattro venti il ... Leggi su ilfattoquotidiano

AzzolinaLucia : Potete seguire su Rai 2 la mia informativa alla Camera sulla riapertura delle scuole. - SusannaCeccardi : Forte perplessità per la riapertura delle #scuole a pochi giorni dalle elezioni regionali. Non ha senso aprire gli… - La7tv : #piazzapulita Paolo Mieli: “È stata mal studiata questa riapertura delle scuole: si poteva riaprire direttamente do… - infoitinterno : Riapertura scuole post Covid, mascherine colorate per alunni di elementari e medie - CasilinaNews : Albano Laziale e Anzio, le scuole riapriranno il 24. A Frascati e Zagarolo il 14 -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, la speranza è che vada tutto bene ma intanto nessuno fa nulla Il Fatto Quotidiano Trasporto pubblico da e per le scuole, Di Berardino: “I dirigenti fissino due fasce orarie: 8,30 e 9,30”

LATINA – Occorre organizzare fasce orarie differenziate di ingresso a scuola: una alle 8,30 e una alle 9,30. Solo così il trasporto pubblico locale potrà funzionare adeguatamente nel rispetto delle no ...

Coronavirus Roma, D'Amato: "Nelle scuole oltre 14mila test, sono 36mila nel Lazio"

Nelle ultime 24 ore, su oltre 10mila tamponi nel Lazio si sono registrati 163 casi coronavirus e di questi 120 sono a Roma e un decesso. Il valore RT è a 0.52 e il Ministero conferma la buona capacità ...

LATINA – Occorre organizzare fasce orarie differenziate di ingresso a scuola: una alle 8,30 e una alle 9,30. Solo così il trasporto pubblico locale potrà funzionare adeguatamente nel rispetto delle no ...Nelle ultime 24 ore, su oltre 10mila tamponi nel Lazio si sono registrati 163 casi coronavirus e di questi 120 sono a Roma e un decesso. Il valore RT è a 0.52 e il Ministero conferma la buona capacità ...