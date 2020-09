Pavia, uccide 80enne per l'eredità e simula un incidente: 48enne arrestato (Di venerdì 11 settembre 2020) commenta Ha ucciso un amico di 80 anni , che lo aveva designato come erede , e ha simulato un incidente stradale per nascondere il delitto. Per questo motivo la polizia ha arrestato un 48enne, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Uccide un amico per incassarne l’eredità, poi simula un incidente - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Uccide 80enne che lo aveva designato erede, arrestato - angiuoniluigi : RT @Corriere: Uccide un amico per incassarne l’eredità, poi simula un incidente - angiuoniluigi : RT @Corriere: Uccide un amico per incassarne l’eredità, poi simula un incidente - valentinadigrav : RT @Corriere: Uccide un amico per incassarne l’eredità, poi simula un incidente -