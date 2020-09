Napoli-Pescara 4-0, Petagna dà spettacolo all'esordio con un gol e due assist (Di venerdì 11 settembre 2020) Prove generali di campionato. Il Napoli torna allo stadio San Paolo per il test amichevole con il Pescara e Gattuto fa le prove a poco più di una settimana dall'esordio stagionale a Parma.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 11 settembre 2020) Prove generali di campionato. Iltorna allo stadio San Paolo per il test amichevole con ile Gattuto fa le prove a poco più di una settimana dall'stagionale a Parma....

sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Oggi ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? @Sporting_CP - Napoli ?? D… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliPescara ?? - sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Venerdì 11 settembre ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? Sporting… - cn1926it : RILEGGI LA DIRETTA – #NapoliPescara 4-0, poker azzurro. #Petagna show: due assist e un gol! - napolista : Petagna show: due gol e un assist in 25’, Napoli batte Pescara 4-0 L’attaccante rileva Osimhen che resta a secco, m… -