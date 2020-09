Napoli, non si ferma l’ondata di nuovi positivi: più di 150 casi in 3 giorni (Di venerdì 11 settembre 2020) Non si ferma l’ondata di nuovi positivi a Napoli. Secondo il resoconto bisettimanale diffuso dal Comune, si rilevano 156 positivi, 11 in più rispetto a martedì scorso. Le persone attualmente positive sono ben 1248, 142 in più rispetto a ieri. I contagi totali dall’inizio dell’emergenza sono 2318. I ricoverati in ospedale sono 60 (+5 rispetto … L'articolo Napoli, non si ferma l’ondata di nuovi positivi: più di 150 casi in 3 giorni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Non sil’ondata di. Secondo il resoconto bisettimanale diffuso dal Comune, si rilevano 156, 11 in più rispetto a martedì scorso. Le persone attualmente positive sono ben 1248, 142 in più rispetto a ieri. I contagi totali dall’inizio dell’emergenza sono 2318. I ricoverati in ospedale sono 60 (+5 rispetto … L'articolo, non sil’ondata di: più di 150in 3Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

matteosalvinimi : Non vedo l'ora! Domani, venerdì, alle 18 vi aspetto finalmente #Napoli in piazza Matteotti (conosciuta da molti ci… - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - DiMarzio : L'agente di #Szoboszlai ai nostri microfoni: 'Rimane al #Salisburgo, la decisione non cambierà' - LeoSalve85 : Diffamazione e fake news: segnalo a @matteosalvinimi @LegaSalvini @Noiconsalvini @lumorisi @giamma71 @MolinariRik :… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Napoli-Pescara, segui con noi la diretta del match:… -