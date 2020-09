Mercedesz Henger Instagram, rilassata e felice a Forte dei Marmi: «Sei un’estate senza fine!» (Di venerdì 11 settembre 2020) Presa da un momento nostalgico, Mercedesz Henger ha deciso di postare uno foto ricordo di quest’estate 2020. La showgirl, prima della sua fuga in montagna in Trentino, si è goduta alcuni giorni di relax al mare e precisamente a Forte dei Marmi. Lo scatto pubblicato da Mercedesz Henger su Instagram arriva proprio dalla meravigliosa città toscana. La figlia di Eva Henger in costume è qualcosa di indescrivibile. L’uscita dalla piscina ha letteralmente scatenato la fantasia dei suoi oltre 726 followers, i quali in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Non c’è nulla da fare, Mercedesz si conferma ancora una volta la regina dei social. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

Andrea66850114 : RT @pomeriggio5: In collegamento con la coppia che ci mostra alcuni esercizi di fitness da fare in casa #Pomeriggio5 #rewind https://t.c… - GossipItalia3 : Mercedesz Henger Instagram, in piscina gusta del cocomero: «Oh, hai le gambe di Roberto Carlos» #gossipitalianews - beautiifulpeach : @Trissinboots Yennefer mi viene in mente la De Lellis, Geralt Damante mentre Ciri... Non so, una foto di una giovane Mercedesz Henger? - GossipItalia3 : Mercedesz Henger Instagram, spettacolare in piscina: «Mamma mia che dea!» #gossipitalianews -