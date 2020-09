Meghan Markle, è ufficiale: per la moglie di Harry inizia un nuovo percorso. Ennesimo smacco alla Regina (Di venerdì 11 settembre 2020) Da quando hanno lasciato la casa reale e preso la decisione di trasferirsi dall’altra parte dell’oceano, la vita del principe Harry e della moglie Meghan Markle è cambiata radicalmente. Nonostante i presunti mal di pancia di Harry che soffrirebbe non la distanza dal fratello William, con il quale sembra si sia aperta una frattura insanabile, piuttosto quella del padre Carlo che, da parte sua, vede di buon grado la moglie americana del figlio. Carlo infatti, spesso al centro del gossip e delle violente critiche per la sua relazione con Camilla, sembra empatizzare particolarmente con Meghan Markle che dell’etichetta reale non sa che farsene ed è pronta a iniziare da sola un nuovo ... Leggi su caffeinamagazine

