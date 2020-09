Maltempo | forti temporali al Sud e sulle due isole maggiori | picchi di 73mm in Sicilia e 31mm in Calabria FOTO e VIDEO

(Di venerdì 11 settembre 2020) Il ciclone in atto sul Mediterraneo continua a produrre fortesu Sardegna e, le due regioni più colpite. Violentisi stanno verificando anche sul resto del Sud Italia, colpendo in particolarecentro-meridionale, Campania meridionale e Puglia meridionale (vedidella gallery scorrevole in alto ein fondo all’articolo). Tra i dati pluviometrici più significati alle ore 16:45, segnaliamo:a Patti, 49mm a Capaci,a Scilla, Termini Imerese, Cefalù e Villanova Strisaili, 26mm a Osilo e Tripi, 24mm a Bultei e Brolo, 19mm a Carbonia. Un violento nubifragio a Palermo, ha completamente allagato l’uscita ‘Cervello’ dell’autostrada A29 che è stata ...

emergenzavvf : Dal primo pomeriggio forti piogge stanno interessando tutta la provincia di #Cagliari: più di 50 i soccorsi svolti… - fordeborah5 : RT @meteoredit: #Maltempo Insidioso vortice porta forti temporali su #Sardegna e Sicilia. Ecco i dettagli. ? - LuceverdeMilano : #Milano #Maltempo #protezionecivile ??#AllertaGIALLA ??? rischio TEMPORALI FORTI ?? fino alle 09 di oggi 11 settembre… - infoitinterno : Maltempo a Cagliari, Truzzu: “Limitate gli spostamenti in città, dalle 21 in arrivo forti piogge” - simcopter : RT @meteoredit: #Maltempo Insidioso vortice porta forti temporali su #Sardegna e Sicilia. Ecco i dettagli. ? -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo forti

AGGIORNAMENTO ORE 16,20. INSISTONO I TEMPORALI SULLE DUE ISOLE MAGGIORI - Sono al momento le aree più colpite dai temporali odierni le nostre due isole maggiori, Sardegna e Sicilia. in Sardegna sono l ...Torna il maltempo e riecco lo spettro degli allagamenti a Palermo. Dopo il temporale che si è abbattuto sulla città a partire dalla 13.30, in linea con le previsioni, in via precauzionale la polizia m ...