LIVE – Trento-Trieste 2-8, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 11 settembre 2020) Dolomiti Energia Trento e Allianz Trieste si affrontano alla BLM Group Arena nel quinto turno del gruppo C di Supercoppa 2020 di Serie A1. I giuliani sono reduci dal primo K.O contro la Reyer Venezia, adesso condividono la vetta con i lagunari che hanno però a favore la differenza punti degli scontri diretti. Venerdì 11 settembre alle ore 20.30 inizierà il confronto. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Trieste 2-8 2′ I primi 5 punti dell’Allianz Trieste portano la firma di Doyle, partito decisamente con il piede giusto. 2-8. 1′ SI PARTE! 20.25 Buonasera amici di Sportface.it e benvenuti alla ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Dolomiti Energiae Allianzsi affrontano alla BLM Group Arena nel quinto turno del gruppo C didi Serie A1. I giuliani sono reduci dal primo K.O contro la Reyer Venezia, adesso condividono la vetta con i lagunari che hanno però a favore la differenza punti degli scontri diretti. Venerdì 11 settembre alle ore 20.30 inizierà il confronto. IL REGOLAMENTO DELLARISULTATI E CLASSIFICHEAGGIORNA LA2-8 2′ I primi 5 punti dell’Allianzportano la firma di Doyle, partito decisamente con il piede giusto. 2-8. 1′ SI PARTE! 20.25 Buonasera amici di Sportface.it e benvenuti alla ...

matteosalvinimi : Non ci si ferma Amici, ora in diretta dalla splendida Trento. Seguite anche voi! ?? LIVE ?? - matteosalvinimi : Anche a Rovereto (Trento) tanta voglia di cambiamento e Futuro con il buongoverno della Lega, con Andrea Zambelli s… - matteosalvinimi : Ultima tappa di questa giornata emozionante: seguiteci in diretta da Riva del Garda (Trento), buona serata Amici.… - piro0321_165 : RT @modenavolley: Pillole #live dall'allenamento congiunto con Trento ?????? - argwntina : RT @modenavolley: Pillole #live dall'allenamento congiunto con Trento ?????? -