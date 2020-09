L’album punk-rock di J-Ax non in vendita ma per un gruppo ristretto di fan: “Mi hanno dato del pazzo per averci pensato” (Di venerdì 11 settembre 2020) J-Ax annuncia l’album J-Axonville – Uncool & Proud con un post sui social. Non sarà in vendita ma lo regalerà ad un gruppo ristretto di fan che sceglierà tramite i social. “Nella mia vita ho cambiato tutto. L’unica, vera, costante è la mia voglia, ogni volta che qualcuno mi dice “quella cosa non la puoi fare”, di farla”, spiega J-Ax. Il rapper scrive un lungo post in cui racconta il progetto che nasce dalla sua voglia di fare l’inaspettato. Questo progetto lo è sicuramente ed esce, infatti, in modo poco convenzionale. “Mi avevano detto che “non potevo fare rap” e ho rilasciato gli album che hanno venduto di più nella storia del rap in Italia. Mi avevano detto che lasciare il mio gruppo e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) J-Ax annuncia l’album J-Axonville – Uncool & Proud con un post sui social. Non sarà inma lo regalerà ad undi fan che sceglierà tramite i social. “Nella mia vita ho cambiato tutto. L’unica, vera, costante è la mia voglia, ogni volta che qualcuno mi dice “quella cosa non la puoi fare”, di farla”, spiega J-Ax. Il rapper scrive un lungo post in cui racconta il progetto che nasce dalla sua voglia di fare l’inaspettato. Questo progetto lo è sicuramente ed esce, infatti, in modo poco convenzionale. “Mi avevano detto che “non potevo fare rap” e ho rilasciato gli album chevenduto di più nella storia del rap in Italia. Mi avevano detto che lasciare il mioe ...

pastaemolliche : ci credete che gazzelle ha scritto una canzone come balena ????? continuate pure a dire che punk l'album non si supera e rimanete tasteless - AllMusicItalia : Con un post a sorpresa @jaxofficial ha svelato l'uscita dell'album punk-rock Uncool e Proud, firmandosi con il nome… - GianniniRoberto : Ascolto del giorno: The Desperate Bicycle - Remors code - 1979 - (Refill) Ascolta l'intero album su:… - VladDiValacchia : @lvneblu Assolutamente si. Se vuole l'album punk poteva metterci maleducata ma il resto..... Sarebbe andato perso - maniconio : @thatbitc17mar Manifestando la leg europea per l'album punk a fine 2021 -