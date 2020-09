Kate Winslet, la sua testimonianza: “Mi pento di aver lavorato con loro” (Di venerdì 11 settembre 2020) Kate Winslet. L’attrice premio Oscar esprime i suoi sentimenti di rammarico per aver lavorato con due grandi del cinema mondiale. I motivi “Ma a che ca**z stavo pensando? Come diamine ho fatto ad accettare di lavorare con loro?” Queste sono le parole di pentimento che l’attrice Premio Oscar rivolge a se stessa pensando alle tappe passate … L'articolo Kate Winslet, la sua testimonianza: “Mi pento di aver lavorato con loro” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

__valfoy : kate winslet con il tempismo sbagliatissimo di chi spera di vincere l'oscar con ammonite ebbasta perche dai su. - PeterCiaccio1 : Chissà quale parte le hanno detto che rischiava per dire una cosa del genere... Comunque non la giustifica. Ora gua… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Kate Winslet: 'Quel commento volgare mentre ero nuda sul set di Creature del cielo'… - DrApocalypse : Ipocrisia Hollywood, anche #KateWinslet rinnega i film girati con Woody Allen e Roman Polanski… - LongTakeIt : #KateWinslet è pentita di aver lavorato con #WoodyAllen e #RomanPolanski -

Kate Winslet fa marcia indietro e rinnega le sue collaborazioni con i registi Roman Polanski e Woody Allen, per i quali aveva recitato rispettivamente in Carnage del 2011 e ne La ruota delle meravigli ...In un'intervista a Vanity Fair, Kate Winslet ha ammesso di essersi pentita di aver lavorato con Woody Allen e Roman Polanski. Clamoroso il suo dietrofront a pochi anni da dichiarazioni completamente o ...