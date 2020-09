Il virologo Crisanti contro ADL: "Chi sta male deve restare a casa, doveva dare l'esempio!" (Di venerdì 11 settembre 2020) Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, ha commentato ai microfoni di Rai3 durante la trasmissione 'Agora' la positivià al Covid di Aurelio De Laurentiis: "Comportamento i ... Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 11 settembre 2020) Andrea, direttore di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, ha commentato ai microfoni di Rai3 durante la trasmissione 'Agora' la positivià al Covid di Aurelio De Laurentiis: "Comportamento i ...

La7tv : #piazzapulita Il virologo Andrea Crisanti: 'Le persone negative al test sierologico possono essere infette mentre l… - La7tv : #piazzapulita Il virologo Crisanti risponde alle accuse del collega Bassetti: 'Partiti di governo mi hanno contatta… - Open_gol : La scelta di partecipare all’assemblea della Lega Calcio di Serie A nonostante i sintomi non è piaciuta al virologo… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: A pochi giorni dalla riapertura è polemica sulla misurazione della febbre. Per alcune Regioni e per il virologo Crisanti va… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: A pochi giorni dalla riapertura è polemica sulla misurazione della febbre. Per alcune Regioni e per il virologo Crisanti va… -