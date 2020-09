Il M5S ribolle fra la ricerca di una guida, Caseleggio e il rischio di uno strappo (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Chat parlamentari M5s in ebollizione per il ‘blitz' di ieri di Casaleggio a Roma. “E' arrivato alla Camera per incontrare la comunicazione senza neanche avvisare il capogruppo”, lo sfogo di uno dei deputati. Avrebbe espresso irritazione anche il direttivo. Ma sono soprattutto le sue affermazioni, quel riferimento alla leadership in mano ai ‘facilitatori del futuro', ad aver creato fibrillazioni. Gli incontri e le indiscrezioni Oggi il figlio di Gianroberto ha incontrato Bugani, “trattano – il ‘refrain' tra i pentastellati – per aprire la strada alla leadership di Di Battista”. Ma al di la' dei veleni e delle accuse sotto traccia (“Non è neanche iscritto, non è un attivista e vuole imporci la linea”, lo sfogo di un altro parlamentare), la partita sulla guida ... Leggi su agi

Alle 22 Luigi Di Maio si presenta negli studi di La7, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, in abito blu e mascherina: «Adesso inizia un autunno complicato». Dichiarazione che preconizza la corsa a o ...

