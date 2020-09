I fratelli Bianchi e Pincarelli «minimizzano il fatto e manifestano personalità incapaci di autocontrollo»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 11 settembre 2020) Dalle indagini della procura emergono sempre più dettagli sulla questione di Colleferro. In particolare, ivengono indicati come «picchiatori abituali» e, insieme a, durante l’interrogatorio «minimizzavano il, manifestando una personalità incapace die una sostanziale indifferenza alle iniziative processuali intraprese nei loro confronti». Solo questa mattina il papà diha descritto il suo ragazzo come «affettuoso e quando vede qualcuno in difficoltà deve aiutarlo. Ma quando esce e beve non capisce più niente. Con la morte di Willy è come se avessero ucciso nostro figlio». LEGGI ANCHE >>> Il padre di ...