Food policy | oltre 100 orti didattici nelle scuole milanesi | pubblicate le linee guida per crearli

(Di venerdì 11 settembre 2020) La realizzazione di un orto scolastico è tra le opportunità formative più efficaci e coinvolgenti per bambini e ragazzi. Già oggi sono 107 quelli attivicomunali e statali: 62dell’Infanzia e 20 nei Nidi del Comune di Milano, 12 in Istituti comprensivi, 9 inPrimarie, 2 insecondarie di I grado e 2 indell’Infanzia statali. Tra glirealizzatidel Comune di Milano, 36 sono stati creati e vengono gestiti con il supporto di professionisti, 26 con l’aiuto di volontari e 20 sono completamente ‘fai-da-te’. Proprio partendo da queste esperienze e con l’obiettivo di ...

matteometta : Oltre 400 organizzazioni della societá civile hanno pubblicato una lettera che chiede una riforma radicale della PA… -

Ultime Notizie dalla rete : Food policy

Eco dalle Città

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...La realizzazione di un orto scolastico è tra le opportunità formative più efficaci e coinvolgenti per bambini e ragazzi. Già oggi sono 107 quelli attivi nelle scuole comunali e statali di Milano: 62 n ...