Fondo da 200 milioni per startup e PMI innovative (Di venerdì 11 settembre 2020) Istituito il Fondo da 200 milioni di euro per il sostegno alle startup e PMI innovative: affidato al Fondo Nazionale Innovazione, potrà co-investire nel capitale assieme ad investitori regolamentati Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo dell’articolo 38, comma 3, del DL Rilancio, con il quale sono stati stanziati 200 milioni… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

GrSociale : GRS #ECONOMIA ?? Risorse inadeguate Per @ConilSud servono 200 milioni per la gestione dei beni confiscati alla crim… - TorresaniB : RT @impresacity: In arrivo fondo da 200 milioni di euro per sostegno a start-up e PMI innovative: Affidato al Fondo Nazionale Innovazione,… - UmbertoBonsaver : RT @carloalberto: In fondo al Fund. #Bankitalia mette nero su bianco: l’Italia è tra le peggiori in Europa nella capacità di uso efficien… - fedabo_energia : Istituito il fondo da 200 milioni di euro per il sostegno alle #startup e #PMI innovative - matteo_turri : RT @carloalberto: In fondo al Fund. #Bankitalia mette nero su bianco: l’Italia è tra le peggiori in Europa nella capacità di uso efficien… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo 200 Dl Rilancio, MISE: istituito fondo da 200 milioni di euro per sostegno a start-up e PMI innovative Teleborsa Terza Economia, il piano per il rilanciare il settore

“Il futuro, ma anche il presente, del Terzo settore è senza dubbio fra le nostre priorità”. A fare il punto sulla questione è il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo. In un’int ...

ALL’IDROSCALO LA FESTA DELL’ACQUA PIATTA: IN SCENA I CAMPIONATI ITALIANI DI VELOCITA’, PARACANOA E FONDO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2020 – Gli specialisti dell’acqua piatta tornano all’Idroscalo di Milano per l’evento clou del calendario nazionale: i Campionati Italiani 2020 di canoa veloc ...

“Il futuro, ma anche il presente, del Terzo settore è senza dubbio fra le nostre priorità”. A fare il punto sulla questione è il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo. In un’int ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2020 – Gli specialisti dell’acqua piatta tornano all’Idroscalo di Milano per l’evento clou del calendario nazionale: i Campionati Italiani 2020 di canoa veloc ...