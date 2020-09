Fermati da una volante, uno ha cocaina e l'altro metadone (Di venerdì 11 settembre 2020) Poco dopo le 15 di giovedì 10 settembre 2020 una volante della questura, durante il regolare controllo del territorio, ha fermato, in via Maritano, uno scooter condotto da un genovese di 45 anni con a ... Leggi su genovatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Poco dopo le 15 di giovedì 10 settembre 2020 unadella questura, durante il regolare controllo del territorio, ha fermato, in via Maritano, uno scooter condotto da un genovese di 45 anni con a ...

Idrogeno, Città Futura: "Si sospenda la conferenza dei servizi di Tvn e si apra una fase nuova"

Il sindaco proponga la sospensione della conferenza dei servizi per la riconversione a gas di Torre Nord prevista per ottobre, al fine di un necessario approfondimento e alla luce delle novità proveni ...

TENNIS: TORNEO PROSTEJOV. TRAVAGLIA SI FERMA IN SEMIFINALE

ROMA - Semaforo rosso per Stefano Travaglia nelle semifinali del "Moneta Czech Open", challenger Atp con un montepremi di 132.280 euro in svolgimento sui campi in terra battuta di Prostejov, nella Rep ...

