“Fai schifo!”. Wanda Nara, boom per questa foto. Ma il retroscena è ‘choc’: ecco chi l’ha scattata (Di venerdì 11 settembre 2020) Mentre il marito Mauro Icardi è finito in quarantena perché risultato positivo al coronavirus, Wanda Nara continua a rilassarsi in barca insieme alla famiglia al largo delle coste di Ibiza e dintorni. Curve, al solito esplosive e generosamente offerte ai fan su Instagram, cinta in uno striminzito bikini nero e adornata da un cappello di paglia. Una foto che ha ricevuto tantissimi like, ma che nasconde un retroscena (svelato dal tabloid Sun) che ha scatenato una vera e propria bufera. Già, perché a scattare quella foto è stato il figlio maggiore della showgirl. Come sottolineato dal tabloid, e come hanno fatto notare gli utenti su Twitter, Wanda lascia lo smartphone al figlio, avuto dalla precedente relazione con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Mentre il marito Mauro Icardi è finito in quarantena perché risultato positivo al coronavirus,continua a rilassarsi in barca insieme alla famiglia al largo delle coste di Ibiza e dintorni. Curve, al solito esplosive e generosamente offerte ai fan su Instagram, cinta in uno striminzito bikini nero e adornata da un cappello di paglia. Unache ha ricevuto tantissimi like, ma che nasconde un(svelato dal tabloid Sun) che ha scatenato una vera e propria bufera. Già, perché a scattare quellaè stato il figlio maggiore della showgirl. Come sottolineato dal tabloid, e come hanno fatto notare gli utenti su Twitter,lascia lo smartphone al figlio, avuto dalla precedente relazione con il ...

