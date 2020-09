Dalla Ferragni a Veltroni, avvoltoi e falsari di sinistra sul corpo di Willy (Di venerdì 11 settembre 2020) Se ti inventi il razzismo dove non c'è, allora sei tu ad accendere la fiamma dell'odio razziale. Se ti inventi il fascismo dove non esiste, allora sei tu che dai fuoco all'odio politico e sociale. E' esattamente quello che sta accadendo in questi giorni intorno all'orribile assassinio a Colleferro del povero Willy Monteiro Duarte. Un delitto violento ed orribile, per cui gli inquirenti stanno faticosamente cercando di attribuire le singole responsabilità come è giusto e doveroso fare. Nell'ordinanza che convalida la custodia cautelare in carcere per i due fratelli Gabriele e Marco Bianchi e un loro amico e la custodia domiciliare per un quarto ragazzo del gruppo, quel che purtroppo è accaduto viene raccontato dagli inquirenti con minuzia di particolari. Non c'è un solo passaggio dell'ordinanza da cui si possa immaginare una questione ... Leggi su iltempo

