Covid, contagi in risalita: 1.616 casi 10 morti, Lombardia ancora in testa Aumentano malati in terapia intensiva (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 11 settembre 2020. ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia: sono 1.616 i casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.597). Dai dati del... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 11 settembre 2020)Italia, il bollettino di oggi 11 settembre 2020.in aumento ida coronavirus in Italia: sono 1.616 i casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.597). Dai dati del...

