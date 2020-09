Cosa sappiamo sull’attacco cyber all’università di Tor Vergata (Di venerdì 11 settembre 2020) Università di Tor VergataL’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” è stata presa di mira da un attacco ransomware che ha bloccato la sua infrastruttura informatica. L’attacco ha messo fuori uso un centinaio di computer della struttura, impedendo a studenti e docenti l’accesso ai sistemi in rete per la didattica a distanza e colpendo in particolar modo documenti relativi alle ricerche svolte su Covid-19. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’attacco avrebbe avuto inizio venerdì 4 settembre sfruttando il weekend per infiltrarsi meglio nei sistemi inutilizzati attraverso un server. L’attacco ha iniziato silenziosamente a criptare e a rendere inutilizzabili tutti i documenti relativi alle ricerche svolte per trovare delle terapie efficaci in grado di contrastare il ... Leggi su wired

Panoramica generale: con la luna in un Cancro sentimentale per la maggior parte della giornata, desidererai ardentemente le tue comodità preferite e la compagnia delle tue persone preferite. Un Pesci ...

Il giallo della valigia smarrita con 2,5 milioni di euro falsi

«Giuro, del contenuto di quella valigia non so niente. Ero contenta di averla ritrovata, ma adesso mi ritrovo nei guai». Pensionata di Ivrea, nessun precedente in fedina penale, una vita apparentement ...

