Coronavirus, concerto di "fine-sfiga" a Bergamo con Elio e le Storie Tese

Bergamo, 11 settembre 2020 - L'anno prossimo Elio e le Storie Tese terranno un concerto di ''fine-sfiga'' a Bergamo, città simbolo dell'emergenza Coronavirus. Elio sarà a Bergamo martedì prossimo ...

Elio e Storie Tese, concerto 'fine-sfiga' a Bergamo

(ANSA) - MILANO, 11 SET - L'anno prossimo Elio e le Storie Tese terranno un concerto di 'fine-sfiga' a Bergamo, città simbolo dell'emergenza coronavirus. Elio sarà a Bergamo martedì prossimo per una ...

