Conte | il premier parla a Domenica In | videomessaggio alla Nazione

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 settembre 2020) La "signora della" torna nelle case degli italiani. Dal 13 settembre alle 14 Mara Venier, per il terzo anno consecutivo, saràguida diIn. Spettacolo, intrattenimento, informazione saranno le tre linee guida dell'edizione alle porte dove grande spazio verrà dato alle interviste 'one to one' della conduttrice, da sempre uno dei momenti più seguiti. In studio non ci sarà pubblico mentre l'orchestra sarà presente in forma ridotta. La prima puntata sarà impreziosita da undelin vista della riapertura delle scuole fissata per lunedì 14. UnaIn che, spiega Mara Venier, "riprenderà da dove era finita". Fra gli ospiti infatti ci saranno pure Loretta Goggi e ...