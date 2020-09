“Con me Flavio ha sbagliato…”. Elisabetta Gregoraci e il divorzio da Briatore, lacrime a Verissimo (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono stati insieme per un lungo periodo, circa 12 anni, Elisabetta Gregoraci e il manager di successo Flavio Briatore. Un amore chiacchierato e persino criticato per la grande differenza di età tra i due, poi il divorzio, anche questo chiacchierato e finito sotto la lente d’ingrandimento del gossip. Certo è che, per la showgirl calabrese, la separazione messa nero su bianco nel dicembre 2017 (due anni dopo è arrivato il divorzio), è una ferita ancora aperta. Ne ha parlato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, a pochi giorni dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’addio a Briatore, la Gregoraci ha frequentato Francesco Bettuzzi, imprenditore e proprietario della Pure ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono stati insieme per un lungo periodo, circa 12 anni,e il manager di successo. Un amore chiacchierato e persino criticato per la grande differenza di età tra i due, poi il, anche questo chiacchierato e finito sotto la lente d’ingrandimento del gossip. Certo è che, per la showgirl calabrese, la separazione messa nero su bianco nel dicembre 2017 (due anni dopo è arrivato il), è una ferita ancora aperta. Ne ha parlato a, ospite di Silvia Toffanin, a pochi giorni dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’addio a, laha frequentato Francesco Bettuzzi, imprenditore e proprietario della Pure ...

LaStampa : Con il ricovero del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si precisa l’antropologia del guascone No-Mask che… - ItaIiaSovrana : RT @VittorioSgarbi: #milano #convegnocovid19 In collegamento adesso con Flavio Briatore. @Briatore @stampasgarbi @AnsaLombardia @armandosir… - flavio_lucato : @FiorellaMannoia @ilmessaggeroit Piano con le sentenze, #ilgiuristadelladomenica dice che si devono aspettare i tre… - paulin_flavio : @luigidimaio ... ci hanno tagliato CHI ?? Proprio Quelli con cui ti sei alleato !! Dillo a loro e non dirlo a noi ! - flavio_lucato : Oggi 11 settembre è l'anniversario del colpo di stato in Cile del 1973, da parte dell'esercito guidato dal generale… -

Ultime Notizie dalla rete : “Con Flavio Linate è chiuso, ma le compagnie aeree “scommettono” su agosto e aprono le prenotazioni La Repubblica