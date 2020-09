Colpi non casuali su Willy, indagine per omicidio volontario (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI- Si aggrava la posizione dei quattro arrestati per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte: gli inquirenti indagheranno per omicidio volontario e non più per omicidio preterintenzionale. A determinare il cambio, più grave, di ipotesi di reato è stata la relazione che il medico legale Saverio Potenza ha consegnato al magistrato. Nella consulenza autoptica, infatti, Potenza ha parlato senza mezzi termini di 'Colpi assestati e non casuali'. Willy, insomma, è deceduto per i violentissimi Colpi inferti dagli aggressori che hanno agito - è questa adesso l'ipotesi di chi indaga - con la consapevolezza di provocare lesioni mortali. Intanto domani mattina ai funerali di Willy parteciperà anche il presidente del Consiglio, ... Leggi su agi (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI- Si aggrava la posizione dei quattro arrestati per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte: gli inquirenti indagheranno pere non più perpreterintenzionale. A determinare il cambio, più grave, di ipotesi di reato è stata la relazione che il medico legale Saverio Potenza ha consegnato al magistrato. Nella consulenza autoptica, infatti, Potenza ha parlato senza mezzi termini di 'assestati e non casuali'. Willy, insomma, è deceduto per i violentissimiinferti dagli aggressori che hanno agito - è questa adesso l'ipotesi di chi indaga - con la consapevolezza di provocare lesioni mortali. Intanto domani mattina ai funerali di Willy parteciperà anche il presidente del Consiglio, ...

pdnetwork : #11settembre 2001, quel giorno il terrorismo varcò i confini della nostra società e la colpì al cuore. Da allora t… - s_margiotta : .....chi avrebbe dovuto fare, si lamenta perché non è stato fatto.....vecchio italico vizio.... - AttilioCotroneo : L’esito dell’autopsia avrebbe rilevato «colpi assestati e non casuali» #Colleferro - ehjwesley : @RisorgINT @FootballAndDre1 Ma scusate Leonardo finisce di dire che non ci sono soldi per certi colpi, prende Flore… - ValeriaLeivaRo1 : @TaesmileO non farmi prendere certi colpi al cuore, grazie ? -