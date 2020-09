Aurelio De Laurentiis e le ostriche, Fabrizio Biasin: "Roba da Vanzina, infatti non c'è niente da ridere" (Di venerdì 11 settembre 2020) Un cinguettio sferzante, quello di Fabrizio Biasin sul caso che ha coinvolto Aurelio De Laurentiis, positivo al coronavirus e, nonostante i sintomi, presente alla riunione di Lega Serie A della vigilia. Come è noto, ai presenti che avevano notato le sue difficoltà nel corso dell'incontro, il presidente del Napoli avrebbe spiegato che scontava gli effetti di una "indigestione da ostriche". Ne segue il cinguettio di Biasin, secondo cui quanto accaduto "sembra una scena dei Vanzina, una Roba tipo Natale in Lega Calcio. E come in quel caso c'è pochissimo da ridere", conclude tranchant. Leggi su liberoquotidiano

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - dgsoftwa19 : RT @Una_Gioia_Mai: Oggi il COGLIONE del giorno è Aurelio de Laurentiis: con i sintomi del covid, in attesa dell'esito del tampone, va in gi… - Fds1988 : RT @pisto_gol: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega con altr… -