Ancora novità per iPhone pieghevole: Apple ordina i display da Samsung (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono tanti – anzi, tantissimi – gli esperti di settore mobile che si dicono sicuri che Apple sia al lavoro su un iPhone pieghevole, pronta a seguire le orme di alcuni dei suoi competitor già presenti in un mercato che si sta rivelando sempre meno di nicchia. E di conseguenza sempre più appetibile per gli investitori e per gli stessi acquirenti. Se è vero che Samsung sta tentando animi e portafogli dei potenziali clienti con l’incredibilmente accattivante Galaxy Z Fold 2 – già richiestissimo! – e Microsoft sta facendo lo stesso con il suo Surface Duo, allo stesso modo il colosso di Cupertino dovrebbe essere impegnato non solo sulla imminente presentazione di iPhone 12 e di tutte le sue varianti, ma anche nel progettare il suo debutto nel campo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono tanti – anzi, tantissimi – gli esperti di settore mobile che si dicono sicuri chesia al lavoro su un, pronta a seguire le orme di alcuni dei suoi competitor già presenti in un mercato che si sta rivelando sempre meno di nicchia. E di conseguenza sempre più appetibile per gli investitori e per gli stessi acquirenti. Se è vero chesta tentando animi e portafogli dei potenziali clienti con l’incredibilmente accattivante Galaxy Z Fold 2 – già richiestissimo! – e Microsoft sta facendo lo stesso con il suo Surface Duo, allo stesso modo il colosso di Cupertino dovrebbe essere impegnato non solo sulla imminente presentazione di12 e di tutte le sue varianti, ma anche nel progettare il suo debutto nel campo ...

SquidRistorante : Da Squid è arrivato il #NUOVOMENU!?? Trovate ancora i nostri classici, come la Carbonara con #Gamberi rosa, ma saran… - PrimeVideoIT : @Lisasshi Ciao! Non sappiamo ancora quando arriveranno le stagioni 4 di This is Us e 3 di The Handmaid's Tale, mi s… - PioNardella : @TeresaOlaltra Che Salvini utilizzi questa strategia non rappresenta certo una novità. Quello che sorprende è la qu… - nigritha_ : @GhiselliViviana Ancora non hai visto niente! C'è una novità ogni giorno, una cattiveria e calunnie ogni 5 minuti.… - BombeDiVlad : ?? #Roma, continua la trattativa con il #Napoli per #Milik (#Dzeko permettendo) ?? Ma con una novità #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora novità Ecco il ‘Decreto complicazioni’: invece di semplificare Conte e Gualtieri aumentano la burocrazia Il Riformista