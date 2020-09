A. Mittal: sindacati, altri 1.000 in Cig (Di venerdì 11 settembre 2020) BARI, 11 SET - ArcelorMittal, secondo fonti sindacali, da lunedì prossimo intende ridurre progressivamente le presenze in fabbrica a circa 3mila unità in linea con una produzione di 3 milioni di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 11 settembre 2020) BARI, 11 SET - Arcelor, secondo fonti sindacali, da lunedì prossimo intende ridurre progressivamente le presenze in fabbrica a circa 3mila unità in linea con una produzione di 3 milioni di ...

SkyTG24 : Ex Ilva, la denuncia dei sindacati: Arcelor Mittal vuole altri 1.000 in cassa integrazione - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ex Ilva, la denuncia dei sindacati: Arcelor Mittal vuole altri 1.000 in cassa integrazione - Yogaolic : RT @SkyTG24: Ex Ilva, la denuncia dei sindacati: Arcelor Mittal vuole altri 1.000 in cassa integrazione - Pura_Vida69 : RT @SkyTG24: Ex Ilva, la denuncia dei sindacati: Arcelor Mittal vuole altri 1.000 in cassa integrazione - SkyTG24 : Ex Ilva, la denuncia dei sindacati: Arcelor Mittal vuole altri 1.000 in cassa integrazione -

Ultime Notizie dalla rete : Mittal sindacati A. Mittal: sindacati, altri 1.000 in Cig - Ultima Ora Agenzia ANSA A. Mittal: sindacati, altri 1.000 in Cig

BARI, 11 SET - ArcelorMittal, secondo fonti sindacali, da lunedì prossimo intende ridurre progressivamente le presenze in fabbrica a circa 3mila unità in linea con una produzione di 3 milioni di ...

ArcelorMittal, sindacati: «L'azienda vuole altri mille in cig»

ArcelorMittal, secondo fonti sindacali, da lunedì prossimo intende ridurre progressivamente le presenze in fabbrica a circa 3mila unità in linea con una produzione di 3 milioni di tonnellate di acciai ...

BARI, 11 SET - ArcelorMittal, secondo fonti sindacali, da lunedì prossimo intende ridurre progressivamente le presenze in fabbrica a circa 3mila unità in linea con una produzione di 3 milioni di ...ArcelorMittal, secondo fonti sindacali, da lunedì prossimo intende ridurre progressivamente le presenze in fabbrica a circa 3mila unità in linea con una produzione di 3 milioni di tonnellate di acciai ...