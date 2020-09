Zangrillo: “Berlusconi? A marzo-aprile sarebbe morto…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il professor Zangrillo, che ha in cura Silvio Berlusconi al San Raffaele, ha dichiarato: “La carica virale era così alta che a marzo-aprile sarebbe morto”. MILANO – Le condizioni di Silvio Berlusconi, colpito dal coronavirus, sono in costante miglioramento. Sull’evoluzione del quadro clinico dell’ex premier c’è un cauto ottimismo. Zangrillo: “A marzo-aprile sarebbe morto” “La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa. E non è una ... Leggi su newsmondo

PiazzapulitaLA7 : ++ 'La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile non avrebbe avu… - stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - fanpage : Coronavirus, #Zangrillo a #Piazzapulita: “La carica virale di tempo fa avrebbe ucciso Berlusconi, lui lo sa” - zazoomblog : Coronavirus Zangrillo a Piazzapulita: “Berlusconi a marzo – aprile molto probabilmente sarebbe morto” -… - AltreNews : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Zangrillo: 'A marzo-aprile #Berlusconi sarebbe morto' #ANSA -

