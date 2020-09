Uomini e Donne: Can Yaman diventa un corteggiatore? (Di giovedì 10 settembre 2020) Da lunedì è ricominciato Uomini e Donne. Nelle puntate andate in onda abbiamo conosciuto i nuovi tronisti e i nuovi corteggiatori, uno di loro assomiglia moltissimo al bell’attore turco Can Yaman! Finalmente è tornato l’appuntamento con il Dating show di Maria De Filippi. Questa edizione ha tantissime novità, uno studio completamente nuovo e rinnovato, e la fusione del trono over con quello classico. Insomma Uomini e Donne haArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - mecna : E poi è brutto pensare che salire su un palco con un peluche urli 'Sto facendo pezzi per le ragazzine'. Credo che u… - SirAlexPlini : RT @Camillamariani4: Il problema sono le donne, perché nessun uomo si metterebbe contro di loro se non accettassero vaccini e mascherine pe… - vodkallafragolx : MA COME A UOMINI E DONNE C'È UNA DUEMILADUE???? -