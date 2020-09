Una maglia antivirus in serie A. L'innovazione del Parma (Di giovedì 10 settembre 2020) C'era grande attesa attorno alla maglia del Parma che dal 2006 è realizzata da Errea. La terza divisa era già stata resa pubblica. Una tonalità blu con inserti gialli, uno stile giovanile e ... Leggi su today

OfficialASRoma : ?? È partito un nuovo concorso! In palio una maglia away in versione Vapor autografata dal tuo giallorosso preferito! #ASRoma - Eurosport_IT : 'Ascolta bene chi c'è al Milan da tempo perché il Milan è una cosa seria'???? Gattuso affida la maglia n.8 del Mila… - bonucci_leo19 : Una vittoria conquistata con grinta, caparbietà e sacrificio per dimostrare quanto questo gruppo tenga a vestire la… - daanibeibi : RT @SoaRxBlur: Immaginate camminare per strada con una maglia con una scritta sopra in giapponese che dice urlo del sium. :) - astrvbri : RT @revyourharleyup: uscita per fare la spesa con la tuta la faccia coperta dalla mascherina e una maglia oversize, eppure sono stata fisch… -

Ultime Notizie dalla rete : Una maglia Una maglia antivirus in serie A. L'innovazione del Parma Today.it Tirreno-Adriatico 2020, brilla Fausto Masnada. Una nuova carta importante per il ct Cassani verso i Mondiali

L’Italia sorride grazie a Fausto Masnada, nella prima tappa di montagna della Tirreno-Adriatico 2020 con arrivo a Cascia. Appena la strada inizia a salire, il bergamasco risponde sempre a gran voce, e ...

Il Lecce mette addosso gli ulivi e i nomi dei comuni della provincia. Ecco le nuove maglie. C’è anche un’iniziativa per i tifosi

I colori, i simboli e i nomi del Salento, il Lecce li mette addosso e se li porta sui campi di calcio. Che la squadra avesse il carattere del suo Salento, il presidente Sticchi Damiani lo aveva più vo ...

L’Italia sorride grazie a Fausto Masnada, nella prima tappa di montagna della Tirreno-Adriatico 2020 con arrivo a Cascia. Appena la strada inizia a salire, il bergamasco risponde sempre a gran voce, e ...I colori, i simboli e i nomi del Salento, il Lecce li mette addosso e se li porta sui campi di calcio. Che la squadra avesse il carattere del suo Salento, il presidente Sticchi Damiani lo aveva più vo ...