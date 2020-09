Ue: Conte, 'su Recovery plan ora note di indirizzo da Parlamento' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Sul Recovery plan "il Parlamento avrà un ruolo assolutamente centrale, già per quanto riguarda le linee guida che già in prima bozza abbiamo elaborato e condiviso a livello governativo. E' un vantaggio averle elaborate in tempi così stretti, non abbiamo ancora il piano nella sua completezza, lo offriamo già al Parlamento in modo da dare la possibilità alle commissioni parlamentari di lavorare concretamente e di poter poi restituirci le loro valutazioni in termini di note di indirizzo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in alcune dichiarazioni alla stampa al termine del vertice Med7 svoltosi ad Ajaccio. "Dopo di che -ha aggiunto il premier- partiremo con l'elaborazione dei ... Leggi su liberoquotidiano

