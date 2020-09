Torino, tentato omicidio di un anziano: arrestata la badante (Di giovedì 10 settembre 2020) A Torino una badante tenta di uccidere un uomo anziano facendogli assumere liquido antigelo per motori: arrestata la donna I carabinieri della compagnia di Susa, nel torinese, hanno messo agli arresti domiciliari una donna di 46 anni di origine peruviana che viene ritenuta colpevole di tentato omicidio. La donna avrebbe provato ad uccidere l’uomo per … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

bianca_caimi : RT @Libero_official: Badante peruviana arrestata a #Torino: cerca di uccidere un 88enne facendogli bere il liquido anti-gelo per auto. E si… - Mimosa13Me : RT @Libero_official: Badante peruviana arrestata a #Torino: cerca di uccidere un 88enne facendogli bere il liquido anti-gelo per auto. E si… - Leonard33968045 : RT @Libero_official: Badante peruviana arrestata a #Torino: cerca di uccidere un 88enne facendogli bere il liquido anti-gelo per auto. E si… - PaganiCarlo : RT @Libero_official: Badante peruviana arrestata a #Torino: cerca di uccidere un 88enne facendogli bere il liquido anti-gelo per auto. E si… - EnricoAncillott : RT @Libero_official: Badante peruviana arrestata a #Torino: cerca di uccidere un 88enne facendogli bere il liquido anti-gelo per auto. E si… -