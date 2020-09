Terremoto: satelliti, sensori e algoritmi per la ricostruzione post-sisma. La metodologia ENEA per gestire le macerie (Di giovedì 10 settembre 2020) satelliti, sensori ad alta risoluzione, algoritmi e tecniche di machine learning per la ricostruzione post–Terremoto. A quattro anni dal sisma distruttivo che ha colpito il Centro Italia, l’ENEA presenta una metodologia innovativa che consente di caratterizzare le macerie prodotte a seguito di terremoti e di valutare in tempi rapidi e a costi contenuti la tipologia di materiali, l’eventuale pericolosità, ma anche di localizzarle e stimarne superfici e volumi. Sviluppata e testata da un team multidisciplinare di ricercatori ENEA su un campione rappresentativo di macerie del centro storico di Amatrice, questa metodologia combina tecniche di ... Leggi su meteoweb.eu

