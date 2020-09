Roma, è il giorno dei Friedkin: prima visita a Trigoria (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ il giorno di Dan e Ryan Friedkin. I nuovi proprietari della Roma, padre e figlio, sono sbarcati in grande riservatezza nella Capitale nel primo pomeriggio. Subito dopo il loro arrivo, hanno deciso di visitare Trigoria dove hanno incontrato l’allenatore Paulo Fonseca e successivamente salutato la squadra impegnata nella sessione pomeridiana delle 17:00. Poi hanno lasciato il centro sportivo con un breve cenno di saluto dalla macchina ai cronisti presenti. Per la Roma inizia una nuova era. Leggi su sportface

