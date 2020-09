Ramona Badescu in lacrime in diretta: “Sta molto male, e io non posso esserci” (Di giovedì 10 settembre 2020) Non solo banchi di scuola e mascherine: il dramma del Covid continua a imprimere il suo marchio anche al di là di questioni esclusivamente sanitarie, come sta imparando a sue spese Ramona Badescu. L’attrice e showgirl è solamente uno dei nomi più in vista tra quanti in questi mesi stanno affrontando un problema puramente istituzionale; l’impossibilità di rimpatriare nel proprio paese di origine, a causa del blocco dei voli causato dalla pandemia. Un problema che sta colpendo nel personale la star rumena, impossibilitata a ricongiungersi con il padre, 89enne e gravemente malato. Il dramma familiare di Ramona Badescu, bloccata in Italia nonostante la malattia del padre: “E’ il primo compleanno che non potremo festeggiare” Ramona ... Leggi su velvetgossip

