Primo Set, prima puntata del 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Primo Set è il nuovo programma di Rai 2 in onda da giovedì 10 settembre a mezzanotte. La trasmissione racconterà la ripresa dell'industria dell'audiovisivo dopo la grave emergenza dovuta al Coronavirus. Il cinema riaccende i riflettori con nuove regole da seguire per girare i nuovi lavori cinematografici in totale sicurezza.Gianvito Casadonte ci condurrà sui set che hanno ripreso a produrre. Insieme a lui, due inviate che sono Elena Ballerini e Giulia Nannini. Gianvito Casadonte a Blogo: “Primo Set per raccontare in tv il cinema post lockdown” pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2020 14:34. Leggi su blogo

WeAreTennisITA : ?? Finisce lo #USOpen di Berrettini. Rublev si prende la rivincita e vince per 4-6 6-3 6-3 6-3, Matteo è calato do… - toysblogit : Primo Set, prima puntata del 10 settembre 2020 - lattuga99 : RT @Raiofficialnews: #PrimoSet con #GianvitoCasadonte: un viaggio emozionante nell’industria dell’audiovisivo, tante storie unite dal grand… - ilsainel : Questo primo set Sinner credo l'avrebbe perso anche contro il 300 del mondo. Ed è comunque riuscito a vincere 4 gam… - paoloangeloRF : #ATPKitzbuhel #Djere recupera da 15-30 e sale 5-3 #sjnner serve per rimanere nel primo set -