Plasma iperimmune non funziona: “Stessa mortalità tra i malati di Coronavirus” (Di giovedì 10 settembre 2020) La cura con il Plasma iperimmune dei malati di Coronavirus non funziona. A riportare la notizia “TPI”, che cita uno studio scientifico condotto dall’Indian Council of Medical Research (ICMR) e pubblicato su Medrxiv. Come scrive nel lungo articolo il giornalista Carmelo Leo la sperimentazione, fortemente sponsorizzata in Italia dal dottor Giuseppe De Donno, non ha sortito gli effetti sperati. Secondo gli scienziati il Plasma iperimmune non ha effetti decisivi sul decorso del Covid-19. In più esso non riduce la mortalità dovuta alla pandemia. leggi anche l’articolo —> Vaccino Coronavirus, Astrazeneca blocca la sperimentazione Plasma iperimmune non funziona: “Stessa ... Leggi su urbanpost

