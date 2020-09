Perpignan: Visa pour l’image 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) A Perpignan, suggestiva cittadina del Sud della Francia, cuore medioevale e una storia lunga millenni, anche in questo travagliato 2020 si svolge uno dei più importanti eventi dedicati al fotogiornalismo«Visa pour l'image» il titolo della manifestazione che, per l'emergenza sanitaria ancora in atto, quest'anno prevede un nutrito programma di mostre accessibili online e 20 esposizioni «fisiche», a entrata libera, organizzate nel pieno rispetto delle norme anticovid nei luoghi «clou» del festival: Couvent des Minimes e l'Eglise des Dominicains in primis Da non perdereTra le mostre più interessanti, il lavoro della fotogiornalista francese Sarah Caron dedicato all'etnia dei Mohana, popolazione dalla storia millenaria che vive di pesca sul lago Manchar (Pakistan) e la cui ... Leggi su panorama

Fabio Bucciarelli ha vinto il Visa d’Or News, il premio più prestigioso alla 32/a edizione del festival Visa pour l’Image, in corso a Perpignan, per un reportage da Bergamo, città epicentro della pand ...

