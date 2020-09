Paris Saint-Germain in emergenza: assenti Mbappé, Di Maria, Icardi e Neymar (Di giovedì 10 settembre 2020) Paris Saint-Germain in emergenza per la sfida di questa sera contro il Lens: assenti Mbappé, Di Maria, Icardi e Neymar Ben 12 assenti. Il Paris Saint-Germain deve fare i conti con gli infortuni e con i positivi al Covid-19 per la sfida di questa sera contro il Lens. Tanti gli assenti di lusso tra cui Mbappé, Di Maria, Icardi e Neymar. Ecco la lista completa diramata da Thomas Tuchel: BAKKER Mitchel BERNAT Juan BULKA Marcin DAGBA Colin DIALLO Abdou DRAXLER Julian FADIGA Bandiougou GUEYE Idrissa HERRERA Ander INNOCENT Garissone JESE KALIMUENDO Arnaud KEHRER Thilo KIMPEMBE Presnel KURZAWA Layvin PEMBELE ... Leggi su calcionews24

