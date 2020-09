Omicidio di Willy: ancora troppe ombre, possibili nuovi indagati (Di giovedì 10 settembre 2020) «L’hanno massacrato a calci e pugni senza una plausibile ragione». È scritto nell’ordinanza del giudice di Velletri che lascia in carcere i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli e ai domiciliari Francesco Belleggia. Sono i quattro accusati dell’aggressione selvaggia a Willy Monteiro Duarte nella notte fra sabato 5 e domenica 6 a Colleferro. Leggi su vanityfair

repubblica : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' [di VIOLA S… - Adnkronos : #Willy, #Carofiglio: 'Uomo a terra e calcio in faccia è omicidio volontario' - HuffPostItalia : Ferragni sull'omicidio di Willy: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' - LESOVICI : RT @AzzurraBarbuto: Pure dell’omicidio di Willy la colpa di chi è? Di Matteo Salvini, certo. Eppure uno dei picchiatori è fan di Virginia R… - SusyBelm : RT @La7tv: #tagada L'analisi dello psichiatra Paolo #Crepet sull'omicidio del giovane #Willy Monteiro: 'C'è una violenza spaventosa in giro… -