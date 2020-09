Omicidio De Paola, oggi l'autopsia sul corpo dell'ex boss (Di giovedì 10 settembre 2020) Omicidio De Paola: una lite alla base dell'efferato Omicidio? 9 settembre 2020 Nella giornata di oggi avrà luogo l'autopsia sul corpo di Orazio De Paola , il 58enne di San Martino Valle Caudina ... Leggi su avellinotoday

Resta in carcere ad Avellino, dove si trova da due notti con l'accusa di omicidio volontario, Gianluca Di Matola, il 23enne di San Martino Valle Caudina accusato di aver ucciso a colpi di pistola il b ...Fermato in autostrada, mentre percorreva il tratto Roma Nord, un 32enne, nell’ambito delle indagini sulla uccisione del boss Orazio de Paola. Ad entrare in azione sono stati i carabinieri, che hanno b ...