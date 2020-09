No, Trump non vincerà il Nobel per la Pace (Di giovedì 10 settembre 2020) No, Donald J. Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, non sarà il prossimo premio Nobel per la Pace. Non lo sarà, nonostante Christian Tybring-Gjedde, l’ultra-reazionario – e alquanto xenofobo – fondatore del Partito del Progresso norvegese, un vero e proprio Trumpista in salsa vichinga, abbia per la seconda volta formalmente avanzato la sua candidatura, ultima d’un elenco già rimpinguato da altri 317 nomi. Non lo sarà a dispetto delle grida di gioia (“finalmente!”, “era tempo!”, “nessuno più di lui lo merita!”) subito innalzate al cielo dai sacerdoti del culto. E non lo sarà soprattutto perché l’apposito comitato all’uopo eletto dallo Storting (il parlamento norvegese) ovviamente non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

