Morbo e politica: il discorso sul metodo di Papa Francesco (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - Ora che sappiamo che Papa Francesco si appresta a dare al mondo la sua terza enciclica, e ne conosciamo anche il titolo, viene più facile inquadrare le sue parole in un ragionamento più vasto, in una cornice più ampia. “Fratelli tutti”, dirà Bergoglio da Assisi, e nonostante il luogo si può star certi che non si rivolgerà solo a Fratello Sole e Sorella Luna. Il Creato e le sue manifestazioni, anche le più silenziosamente tremende, saranno sì al centro delle sue riflessioni. Lo sono fin dall'inizio di questo pontificato, ed è risaputo che una delle due encicliche precedenti a questa proprio al Creato è dedicata, per non dire dell'esortazione apostolica sull'Amazzonia. Ma stando a quello che emerge in questi giorni, in cui procede senz'altro il lavoro di ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Morbo e politica discorso