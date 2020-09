Mette in salvo i fratelli da un incendio, ma viene sopraffatta dal fumo: morta per asfissia (Di giovedì 10 settembre 2020) Una donna è morta in un incendio divampato poco prima dell’alba a Dugenta, in provincia di Benevento. La vittima sarebbe deceduta per asfissia: la 49enne è riuscita a Mettere in salvo i suoi fratelli, uno dei quali affetto da disabilità, ma poi è stata sopraffatta dal fumo. Sul posto, una casa in piazza Mercato, diverse squadre dei vigili del fuoco e il 118. L’incendio si è sviluppato, con ogni probabilità, a causa di un corto circuito del frigorifero. La donna sarebbe rimasta intrappolata in casa, probabilmente svenuta per le forti esalazioni da fumo che l’hanno portata alla morte. La salma è stata trasportata presso l’obitorio ... Leggi su meteoweb.eu

