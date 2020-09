“Le risorse necessaria alla sanità siano prese dal Mes e non dal Recovery”, l’Iv a Conte (Di giovedì 10 settembre 2020) Riguardo alle attese – e vitali – risorse legate al Recovery Fund, oggi ha avuto luogo un’apposita riunione dei capigruppo di maggioranza, proprio per coordinarsi circa il programma di spesa da stilare. Nell’ambito dell’incontro, il presidente dei senatori di Italia via, Davide Faraone, si è rivolto al premier Conte spiegando che “Le risorse per la sanità vanno prese dal Mes e non dai soldi del Recovery Fund che invece devono essere pienamente utilizzati per il rilancio dell’economia e lo sviluppo del Paese”. Faraone (Iv): “Parlamento centrale nello stabilire le linee di spesa” Una considerazione legittima, visto che le ‘eventuali’ condizionalità che caratterizzano il Mes – per l’occasione riviste – ... Leggi su italiasera

