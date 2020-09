Lamorgese: 12.000 migranti giunti a Lampedusa nel periodo dello stato d’emergenza (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo il nuovo ciclo di sbarchi,nell'hotspot di Contrada Imbriacola sono ospiti, al momento, 331extracomunitari a fronte di 192 posti disponibili Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese 000 Vertice sui migranti, Lamorgese a Trieste Il Piccolo Sbarchi, il 2020 è già l'anno di un nuovo record: superati i 20.000

In settimana sarà raggiunto il numero picco del 2018. Più di 8000 i dichiarati tunisini, dove non ci sono emergenze umanitarie, in un solo mese. Stanziati 4 milioni per ogni nave quarantena. E il nume ...

Vertice sui migranti, Lamorgese a Trieste

Sono attesi inoltre il procuratore generale, il procuratore dei minori, il questore di Trieste e i comandanti di Carabinieri e Guardia di finanza del capoluogo regionale. La titolare del Viminale, dal ...

