Interlingua: gli errori non sono più un problema (Di giovedì 10 settembre 2020) Quante volte vi è capitato nell’apprendimento di una lingua di fare errori? E quante volte vi siete arresi di fronte a un’intera pagina segnata in rosso o un voto basso? Tranquilli, da oggi la vostra immagine sarà riabilitata. La sociolinguistica, in relazione a questo fenomeno, parla di “Interlingua”. Ma vediamo di capire meglio di cosa si tratta. Quando una persona apprende una lingua diversa dalla sua lingua madre commette ovviamente degli errori, poiché si avvicina a un sistema linguistico diverso da quello di appartenenza. Tuttavia, analizzando questo fenomeno, la sociolinguistica ha deciso di spostare l’attenzione da un concetto negativo (“errore”) a uno più positivo (“Interlingua”) che riconosce il contributo dell’apprendente ... Leggi su bufale

