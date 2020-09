Inter Kanté, per arrivare al francese serve un’impresa (Di giovedì 10 settembre 2020) Inter Kanté, per arrivare al francese serve un’impresa: il Chelsea, al momento, non vuole scendere sotto ai 50 milioni Antonio Conte ha ormai individuato il giocatore che potrà fare la differenza: N’Golo Kanté. Il centrocampista francese – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – resta l’obiettivo principale dell’Inter in vista della prossima stagione. RICHIESTE BLUES – Il Chelsea però non vuole scendere sotto ai 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Sarà davvero complicato convincere la compagine londinese, anche perché il campione del mondo 2018 rientra ancora nei piani di Lampard. Conte però vuole assolutamente blindare il centrocampo. Leggi su ... Leggi su calcionews24

