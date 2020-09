Instagram Reels: di che si tratta (Di giovedì 10 settembre 2020) ‘Instagram Reels: un nuovo modo di creare e scoprire brevi, divertenti video su Instagram’ Questo quello che si legge sul sito ufficiale di Instagram riguardo la nuova funzionalità introdotta ad inizio Agosto 2020. Obiettivo principale di Mark Zuckerberg: entrare di prepotenza nel mercato dei video brevi e diretti per spodestare TikTok e magari annientarlo; proprio come avvenne con Snapchat e le relative Stories qualche anno fa. Ma quali sono le caratteristiche principali dell’ultima trovata di casa Instagram? Fondamentalmente si tratta di una funzione che permette di creare brevi video, di circa 15 secondi, pubblicabili poi sul proprio profilo Instagram. A questi video è possibile aggiungere effetti, sticker, audio, musiche e tutti gli ... Leggi su romadailynews

Instagram ospita milioni di piloti e personaggi ... LaMotoGP è stata anche uno dei partner di maggiore esito nel lancio di Reels, una nuova funzione che, ha vantato subito alcuni dei numeri ...

