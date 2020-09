I giudici lo vietano ma Nicola assume. Il vizietto di Zingaretti è il poltronificio (Di giovedì 10 settembre 2020) Le sentenze dei Tribunali vanno rispettate, a meno che ti chiami Nicola Zingaretti e la fai sempre franca. Il presidente della Regione Lazio in barba a una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, ha nominato l'8 settembre scorso (illegittimamente) Andrea Sabbadini, direttore della Direzione regionale centrale acquisti della Pisana. Era il 17 luglio scorso quando, il Consiglio di Stato, ha emesso una sentenza che ha posto fine al contenzioso, in corso da molti anni, tra la stessa Regione Lazio (a guida Zingaretti) e i dirigenti di ruolo in servizio presso l'ente. In particolare, accogliendo tutte le censure formulate dalla difesa della Direr Dirl Lazio, i togati consiglieri di Stato hanno accertato l'illegittimità delle procedure di conferimento poste in essere dalla Regione Lazio che ha proceduto, senza tenere in alcun ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : giudici vietano Regione Lazio, il vizietto di Zingaretti: i giudici lo vietano ma Nicola assume Il Tempo Illegittime le Ordinanze sindacali che vietano l’installazione del 5G

Sono illegittime le ordinanze sindacali che vietano indiscriminatamente l’installazione sul territorio comunale della tecnologia 5G. Sono queste le conclusioni rassegnate dal Tribunale Amministrativo ...

Coronavirus, la battaglia pubblico-privato: Regione Lazio in pressing sul Tar

Mercoledì la sentenza sulla revoca dell’accreditamento al San Raffaele di Rocca di Papa dopo i 43 anziani morti per Covid. E la Regione fa i conti al Tar Coronavirus, la battaglia tra pubblico e priva ...

Sono illegittime le ordinanze sindacali che vietano indiscriminatamente l’installazione sul territorio comunale della tecnologia 5G. Sono queste le conclusioni rassegnate dal Tribunale Amministrativo ...Mercoledì la sentenza sulla revoca dell’accreditamento al San Raffaele di Rocca di Papa dopo i 43 anziani morti per Covid. E la Regione fa i conti al Tar Coronavirus, la battaglia tra pubblico e priva ...